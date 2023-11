Settimana lavorativa di tre giorni, Bill Gates: «Possibile grazie all'intelligenza artificiale»

di Redazione web

Quando l'intelligenza artificiale si diffonderà in modo ancora più capillare, per molti lavori potrebbe non rendersi necessaria una presenza umana costante. Secondo Bill Gates, il fondatore di Microsoft che di futuro se ne intende, in futuro si potrà «lavorare solo tre giorni a settimana», perché nel mondo ci saranno «le macchine che producono il cibo e tutto il resto».

Settimana corta

Gates era già intervenuto sul tema a luglio, dichiarando: «Non credo che l'impatto dell'intelligenza artificiale sarà così drammatico come quello della rivoluzione industriale, ma sicuramente sarà grande quanto quello dell'introduzione del PC.

Future generazioni

E Bill Gates non è il solo a prevedere un futuro in cui il lavoro sarà meno gravoso per l'uomo, anche Jamie Dimon, CEO di JPMorgan, ha considerato che la prossima generazione di lavoratori avrà una settimana lavorativa più breve grazie all'intelligenza artificiale, tra 3 e 4 giorni a settimana.

