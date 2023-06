Smart working sulla spiaggia delle vacanze, 9 colleghi al lavoro da Tenerife: il progetto innovativo della digital marketing agency italiana

di Redazione Web

Fotografia: un gruppo di una decina di giovani che sorridono su uno scoglio. Dietro di loro il mare. Qua e là, qualche computer. Alcuni hanno le cuffiette, altri digitano febbrili sul telefonino. No, non sono un gruppo di amici in vacanza. Sono colleghi di lavoro, dipendenti della digital marketing agency Studio Cappello di WMR Group, che ha deciso di sperimentare una nuova forma di smart working innovativa: possono lavorare dove vogliono, con chi vogliono e quando vogliono per due settimane l’anno. E i dipendenti, con una decisione di gruppo, hanno deciso di provare l’esperienza in un’isola paradisiaca.

«Abbiamo lavorato una settimana piena in full remote da Tenerife - raccontano - Alla settimana di lavoro abbiamo collegato due weekend (prima e dopo) quindi di fatto siamo stati via una decina di giorni. Eravamo un gruppo di nove persone, misto maschi e femmine, dai 25 ai 36 anni. Nel gruppo c'erano persone di vari team interni a Wmr Group, non eravamo un gruppo di amici ma colleghi di vari reparti che avevano deciso di condividere l’esperienza del lavoro da remoto. Abbiamo convissuto tutti nello stesso appartamento, con piscina condominiale e a pochi passi dalle spiagge».

Bonus estate per il turismo per i lavoratori con reddito fino a 40mila euro: ecco chi può richiederlo

Smart working per genitori e lavoratori fragili, approvata la proroga al 31 dicembre

Smart working da Tenerife

L’azienda ha permesso loro di utilizzare vari benefit oltre allo smart working quali l’orario flessibile, potevano iniziare e finire la giornata lavorativa rispettando impegni presi e progetti; e l’orario ridotto fino a 36 ore (ma con stipendi a 40). Il tutto è reso possibile grazie al piano work-life balance utilizzato da Studio Cappello: riduzione delle ore lavorative settimanali a pari retribuzione; venerdì pomeriggio libero per chi è in azienda da più di tre anni; fasce di flessibilità per inizio e termine dell’attività lavorativa; congedo di paternità aggiuntivo; giornate in smart working e appunto il full smart working “everywhere” per due settimane all’anno per permettere a chi vuole di lavorare in viaggio anche a trascinamento di vacanze precedenti o successive.

La certificazione

«Da sempre abbiamo messo le persone al centro del nostro progetto di crescita - spiega Silvio Zanarello, socio e direttore vendite di Wmr Group - Oltre a dedicare una buona parte del tempo e stanziare ampio budget per la formazione, abbiamo progressivamente lavorato per creare ambienti e modalità di lavoro sempre più confortevoli».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 12:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA