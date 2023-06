Smart working per genitori e lavoratori fragili, approvata la proroga al 31 dicembre

di Redazione web

Smart working per genitori di figli under 14 e lavoratori fragili, cosa succede dopo il 30 giugno. È arrivato il via libera della deroga, che al momento riguarda solo i dipendenti del settore privato. Lo prevede un emendamento al Dl lavoro in discussione in commissione Lavoro al Senato.

Smart working, approvata la deroga

La proroga dello smart working per genitori di figli under 14 e lavoratori fragili per i dipendenti del settore privato è stata concessa fino al 31 dicembre 2023 da un emendamento al Dl lavoro a prima firma Gianni Berrino (FdI) approvato in commissione Lavoro del Senato, come riferito dalla relatrice, Paola Mancini (FdI). È in corso di valutazione la questione relativa al settore pubblico e la definizione avverrà martedì prossimo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA