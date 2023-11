Infermieri italiani in Norvegia, il caso di Giulia e Michele: «Stipendio di 4mila euro e voli gratis per tornare a casa»

Infermieri italiani in fuga in Norvegia. Lei ha 32 anni, lui 28 ed entrambi hanno deciso di svolgere la loro professione, l'infermiere, in Norvegia, per due ragioni: economiche e contrattuali. Giulia Cellini di Ferrara e Michele Calvisi, di Sassari, sono da alcuni mesi nel paese scandinavo dove il loro lavoro è ricompensato con 4 mila euro al mese di stipendio ed il rispetto per un lavoro socialmente nobile, racconta il Corriere della Sera.

La Norvegia assume infermieri italiani (anche dalle Università): stipendio da 3.500 euro, alloggio e voli