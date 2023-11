La Norvegia assume infermieri italiani (anche dalle Università): stipendio da 3.500 euro, alloggio e voli

Dopo l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, ora è la Norvegia a cercare infermieri in Italia. Dal Paese nordico, «arrivano, a raffica, in questi giorni, nuove allettanti offerte di lavoro per gli infermieri italiani che stiamo cercando di vagliare con attenzione e approfondire». Ne dà notizia Antonio De Palma, presidente nazionale del sindacato degli infermieri Nursing Up.

Infermieri italiani cercasi

«Il servizio sanitario pubblico norvegese, in particolare attraverso un'agenzia internazionale spagnola con sede ad Alicante, con cui in queste ore abbiamo avviato serrati contatti, mette sul piatto della bilancia opportunità che sembrerebbero davvero difficile rifiutare», con proposte economiche fino a 3.500 euro al mese. E non si tratta, continua De Palma, «soltanto di prospettive economiche ben diverse rispetto a quelle di una sanità italiana che vive, oggi, lo sappiamo bene, un momento delicatissimo e controverso.