Inps, il sito è down: il boom di richieste del bonus da 600 euro ha mandato in tilt il server

Siamo alle solite, un gigante dai piedi d'argilla. Probabilmente volevate farci un bel pesce d'aprile. Grazie #italia #INPS #INPSdown pic.twitter.com/By5tWiw5Zl — Bradipo Pigro (@BradipoPigro) April 1, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allo scoccare della mezzanotte è partito l'assalto al sito dell'per accapararsi ilprevisto dal decreto Cura Italia per coloro che hanno dovuto interrompere la propria attività a causa dell'emergenza coronavirus . Il boom di richieste ha letteralmente mandato in tilt il sito dell'Inps che già nei primi minuti di questo primo aprile si è ritrovato "impossibile da raggiungere".«Dall'una di notte alle 8.30 circa, abbiamo ricevuto 300mila domande regolari. Adesso stiamo ricevendo 100 domande al secondo. Una cosa mai vista sui sistemi dell'Inps che stanno reggendo, sebbene gli intasamenti sono inevitabili con questi numeri». È quanto afferma il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico all'Ansa.. È l'invito che Tridico fa alle categorie di lavoratori che possono accedere al bonus. «Come abbiamo detto più volte - afferma Tridico all'ANSA - le domande possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, anche perché il Governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre».Numeri imponenti anche a giudiciare dal movimento social attorno al nome Inps con l'hashtag a esso riferito che è divenuto trend topic in pochissimo tempo. Molti lamentano di aver visto crollare il sito sul più bello, dopo aver completato la richiesta e premuto "invio": «Ce l’avevo quasi fatta... poi Error 500», si legge su Twitter. E la corsa prosegue.