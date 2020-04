Coronavirus, sito Inps in tilt per bonus. Cavallaro (Cisal): «Un pasticcio sulla pelle di milioni di italiani»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 12:57

La pagina web dell’Inps è praticamente inaccessibile , in tilt dopo il boom di richieste delle indennità daspettanti ai lavoratori autonomi come bonus di marzo per i mancati guadagni dovuti all’epidemia. Senza mezze misure il commento del Segretario Generale della Cisal Francescoche lo definisce«La comunicazione dell’ordine cronologico prima apparsa e poi scomparsa sul sito dell’Inps - spiega Cavallaro - ha generato una naturale corsa alle richieste che ha praticamente paralizzato la pagina web tanto da non essere più raggiungibile da diverse ore. Un brutto pesce d’aprile quello organizzato dai dirigenti dell’Istituto di previdenza. Peccato che nessuno abbia voglia di scherzare».