Bonus trasporti, ecco come estenderlo fino a gennaio 2023 e risparmiare fino a 100 euro sull'abbonamento annuale

Il bonus trasporti scadrà a fine mese, il 31 dicembre 2022, ma c'è un piccolo «trucco», per estendere lo sconto fino al mese successivo, quindi fino al 31 gennaio 2023. Ma non è tutto, perché calcolando anche la detrazione fiscale al 19% lo sconto può arrivare anche a 100 euro. Vediamo come.

E' tutto lecito, sia chiaro, ma si tratta di una regola che non tutti gli utenti del trasporto pubblico possono conoscere, quindi è bene ricordarlo per risparmiare qualche euro. Il bonus trasporti consente ai fruitori dei mezzi pubblici locali, regionali ed interregionali di ottenere uno sconto fino a 60 euro, sul prezzo dell'abbonamento mensile o annuale. Per ottenerli ci sono dei requisiti che riguardano la situazione redditurale, fino a 35 mila euro l'anno, ma possono richiederlo tutti i cittadini senza limiti di età.

Chi può chiederlo

Il bonus si può richiedere in qualsiasi mese, per cui trovandoci all'ultimo mese dell'anno, che coincide con la scadenza dello sconto, chiedendolo a dicembre si può usare il codice univoco che dà diritto allo sconto, sia nel mese solare, che nel mese successivo, quindi a gennaio 2023.

Quanto si risparmia

A Roma l'abbonamento mensile ad Atac costa 35 euro, questo significa che si può ottenere l'abbonamento gratis a dicembre e risparmiare 25 euro per l'abbonamento di gennaio, perché nulla vieta che lo sconto si estenda anche al mese successivo. Invece se si compra l'annuale, che costa 250 euro, oltre ai 60 euro di sconto previsto dal bonus, aggiungendo la fiscale al 19% sulle spese per l'abbonamento al trasporto locale, (cioè i 190 euro decurtati del bonus) si arriva quasi a 100 euro di sconto totale.

