Il frutto di bosco che "imita" gli effetti dell'allenamento: lo dice la scienza. Ecco quale

Una nuova ricerca dell'Università di Chichester, nel Regno Unito, sembrerebbe dimostrare che un semplice frutto di bosco, e più precisamente l'estratto di ribes nero proveniente dalla Nuova Zelanda, ha la capacità di riprodurre gli effetti di una corsa e incrementare del 60% la velocità con cui vengono bruciati i grassi.

A capo della ricerca c'è Mark Willems, professore di Fisiologia dell'Esercizio e afferma che gli adulti possono finalmente dire addio al peso in eccesso senza dover neppure mettere piede in palestra.

Vediamo cosa dice questo recente studio, secondo quanto riportato dal Mirror.

Progressi incredibili in 12 mesi

Nella ricerca, gli studiosi hanno messo alla prova 16 uomini in salute e fisicamente attivi dopo aver assunto per 14 giorni 600mg di estratto di ribes nero, considerati un super cibo con altissimi livelli di antociani.

Gli antociani che si trovano in questo frutto di bosco, infatti, aiutano a migliorare la pressione sanguigna e ciò, di conseguenza, rende più facile bruciare i grassi. Nella ricerca, il Professor Willems scrive: «Si tratta di dati straordinari. Per chi sta cercando di vivere in maniera più sana e vuole perdere peso con dieta ed esercizio, è uno strumento utile e non richiede nessuna attività aggiuntiva. A questo punto possiamo considerare l'estratto di ribes nero come un supplemento estremamente utile nella gestione e nel mantenimento del peso corporeo quando affiancato da diete restrittive ed esercizio fisico».

Poi, per chi non è un fanatico dell'allenamento e piani alimentari: «L'estratto di ribes nero apporta benefici ancora maggiori a chi trasporta grandi pesi, specialmente sulle gambe. Non serve andare in palestra o faticare per ore, bastano le normali attività quotidiane quali camminare, fare giardinaggio o le faccende di casa. Insomma, qualsiasi attività a intensità medio bassa».

