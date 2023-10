Dieta "al contrario": «Ho perso 15 chili anche grazie a questi dolci da 50 calorie». Svelati i segreti della guru del fitness

di Redazione Web

Rispettare i consigli della nutrizionista e trovare la forza per continuare la dieta può sembrare impossibile a volte, specialmente con il Natale e le feste dietro l'angolo. D'altronde, concedersi un dolcetto di tanto in tanto o qualcosa di sfizioso può apparire come un compromesso accettabile quando l'alternativa è di abbandonarsi completamente ai cibi che preferiamo, accantonando infine tutti i buoni propositi riguardo il mangiare sano.

In queste situazioni, ci assiste la dieta "al contrario" della guru del fitness Leah Roga, che spiega quali sono i benefici di questo tipo di alimentazione e ci dà la ricetta di un dolce super goloso (e con solo 50 calorie) che l'ha aiutata a perdere 15 chili. Ecco di cosa si tratta.

La dieta "al contrario" e la ricetta per perdere peso

La guru del fitness e degli alimenti gustosi ma sani ci spiega innanzitutto di cosa parla quando fa riferimento alla dieta "al contrario": «In pratica puoi mangiare di più e perdere comunque peso perché si va ad agire sul metabolismo».

Poi, Leah passa a spiegare la sua esperienza personale: «Quando ho deciso di voler perdere peso ho cominciato a mangiare sempre meno e sono arrivata a un punto in cui ho praticamente smesso di dimagrire perché il mio metabolismo era sottosopra».

Da quel momento in poi, Leah ha aumentato l'importo di calorie ingerite di 100 a settimana e aumentando lentamente questo importo si è data la possibilità al metabolismo di adattarsi. «Così mi è stato possibile perdere altri 15 chili. Mangiavo di più, avevo più energia per allenarmi o per uscire e mi sono sentita subito molto meglio».

Poi, Leah condivide la sua ricetta più famosa e quella che l'ha aiutata di più durante la dieta: ecco come fare i suoi dolci alla cannella «da 50 calorie ciascuno». Prima di tutto, aggiungere 100 grammi di farina e yoghurt greco senza grassi ma al sapore che più si preferisce: «Bisogna mischiare finché non si ottiene un impasto», ovvero per circa due o tre minuti.

Una volta steso l'impasto, si spalma su tutta la lunghezza e larghezza dello sciroppo d'acero e poi si spolvera con un mix di zucchero di canna e cannella. Una volta arrotolato l'impasto, basta tagliarlo a rondelle e poi metterle in friggitrice ad aria per circa 12 minuti. Nel frattempo, si può preparare la glassa da applica sui dolcetti con del latte di mandorla alla vaniglia.

