Incinta e vegana: «Mio figlio sarà come me, quando nascerà non mangerà carne né pesce». La scelta fa discutere

La star dei reality Lucy Watson sta facendo scalpore sui social. L'ex protagonista di Made in Chelsea e suo marito, James Dunmore, hanno condiviso la loro felicità per l'attesa del loro primo figlio. Ma ciò che ha fatto notizia è stata la rivelazione di Lucy durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower: la donna ha intenzione di crescere il suo bambino «come vegano». Lucy ha anche raccontata di essere stata interrogata dai suoi follower sui collegamenti tra le sue lotte per la fertilità e il veganismo. «Molte persone durante questo viaggio mi hanno detto che devo abbandonare la dieta vegana: “ti impedisce di rimanere incinta”. Questo non è il mio caso. Ci sono persone che sono dipendenti dal crack e rimangono incinte, essere vegana non mi fermerà», ha scritto.

Incinta e figlio vegano

Il viaggio della 32enne nel mondo vegano è iniziato molto prima che la donna restasse incinta. Il suo profondo impegno per uno stile di vita a base vegetale deriva da un ricordo d'infanzia in cui ha assistito alla macellazione di un agnello nella fattoria di famiglia, un'esperienza che ha rimodellato per sempre le sue scelte alimentari.

Mentre Lucy intraprende la maternità, è determinata a trasmettere i valori che le stanno a cuore nell’educazione di suo figlio. Per lei, il veganismo non è semplicemente una scelta dietetica; è il rispetto degli animali e un impegno per uno stile di vita compassionevole.

La polemica

La decisione di crescere un bambino come vegano suscita curiosità e soprattutto dibattito. Come dieta, il veganismo si astiene da tutti i prodotti animali, compresi carne, latticini e uova, e fa molto affidamento su alimenti a base vegetale come frutta, verdura, cereali e legumi. I sostenitori credono che una dieta vegana ben bilanciata possa fornire tutti i nutrienti essenziali per la crescita sana di un bambino, comprese proteine, calcio e vitamine. Può anche insegnare ai bambini l’empatia per gli animali e la vita sostenibile.

Tuttavia, come ogni scelta dietetica, ci sono delle considerazioni da tenere a mente. Una dieta vegana può richiedere un’attenta pianificazione per garantire che i bambini ricevano nutrienti adeguati, come vitamina B12, ferro e acidi grassi omega-3, tipicamente presenti negli alimenti di origine animale. I genitori che allevano figli vegani devono prestare particolare attenzione alla nutrizione e potrebbero aver bisogno di integrare la loro dieta di conseguenza.

