«Dieta Vegana? La scelta peggiore della mia vita. Ora mangio carne, burro e uova e non sono mai stata meglio»

Da quanto la star di TikTok ha abbandonato la dieta vegana è rinata. Niente più latte di mandorle, fiocchi d'avena e tofu, ma carne, uova e burro. Una svolta di vita e soprattutto, secondo quanto dichiarato dalla giovanissima tiktoker, una scelta salutare. Il motivo? Da quando ha reintrodotto nella sua dieta i nutrienti animali, infatti, i suoi dolori articolari sono scomparsi, l'acne e il gonfiore intestinale sono diventati un lontano ricordo.

Il suo addio a frutta e verdura è stato drastico e, con ogni probabilità, sbagliato. La studentessa di 23 anni, infatti, ha abbandonato del tutto qualsiasi tipo di vegetale dedicandosi alla dieta carnivora. Una scelta che, a detta sua, ha anche risolto l'imbarazzante inconveniente degli odori troppo forti, durante le sue visite in bagno. Un video che è subito diventato virale e che, inevitabilmente, ha scatenato un dibattito social infuocato.

Padrone del cane si traveste come il suo peluche preferito: la reazione dell'animale è impagabile

Prega per 4 anni davanti alla statua di Buddha, poi si accorge che è l'orco Shrek

«Dieta vegana? Un errore»

La studentessa di giurisprudenza Victoria Ferraz, di Atlanta (negli Stati Uniti), da poco tempo è tornata a mangiare solo derivati di animali, dopo che per 7 mesi aveva provato a diventare vegana. Grazie al ritorno alla carne, è riuscita a eliminare zuccheri e carboidrati e la sua vita è cambiata completamente. E in un video, diventato subito virale sui social network, ha raccontato cosa mangia, in media, durante un giorno tipo: «Mangio da due a quattro uova a colazione, con pancetta o polpette, burro e caffè.

Un cambio drastico di dieta, forse anche troppo eccessivo, che però (secondo quanto raccontato) ha migliorato tutto nella sua vita. «I miei capelli e le mie unghie sono molto più forti e resistenti, l'acne è sparito e non più dolori ossei». E proprio per questo la giovane ha voluto condividere i suoi miglioramenti: «Voglio abbattere il credo di molti vegani che il loro stile di vita sia il più sano: non è vero, anzi. Mangiare solo frutta, verdura e carboidrati fa male al corpo. Spero che in tanti si ricredano». Parole che, però, ovviamente non ha trovato tutti d'accordo, anzi.

La reazione del web

«Ha ragione la ragazza, anche io ho riscontrato lo stesso problema. Condivido perfettamente i valori dei vegani, ma la dieta fa male. Datele retta, magari non esagerate con la carne... gli estremi non fanno mai troppo bene», scrive un utente che appoggia pienamente il video virale. Ma ci sono anche tanti vegani che rispondono, dando vita a un dibattito veramente infuocato che non sembra avere fine.

«Facendo vedere un video del genere stai facendo solo il male tuo e quello di chi ti seguirà in questa follia. La carne animale è piena di conservanti e, alla lunga, ti farà molto peggio di un po' di gonfiore intestinale. Cresci. Questo video è pericolosissimo, spero che in tanti lo segnalino come me», scrive una vegana ponendo l'accento sulla pericolosità di tali affermazioni. «Io sono vegano da anni e non ho mai avuto i problemi che avevi tu, probabilmente stavi sbagliando qualcosa nella tua alimentazione... proprio come la stai sbagliando adesso. Le cose non sono solo o bianche o nere: devi capire che esistono le mezze misure e, da quello che vedo, tu vivi solo di eccessi. Voglio un video tra 7 mesi in cui racconti come stai, a presto», scrive ironicamente un altro utente che con pacatezza sembra mettere d'accordo molti vegani ma anche tanti che amano la carne e alla quale proprio non riescono a rinunciare...

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Settembre 2023, 16:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA