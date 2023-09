Proposta di matrimonio «imbarazzante»: non fa in tempo a chiederle di sposarlo che già aveva l'anello al dito

di Redazione web

Se quella proposta tanto attesa dovesse arrivare all'improvviso quale sarebbe la prima reazione? Quella di Courtney Ward, dinanzi alla proposta di matrimonio del fidanzato, ha fatto il giro del web in un video virale.

Nelle immagini, infatti, la ragazza non fa neanche in tempo ad ascoltare la fatidica domanda del suo fidanzato che aveva già l'anello al dito. Ma pare che ciò non sia stato apprezzato. Scopriamo insieme perché.

Il video

In un video di pochi secondi condiviso su TikTok, la donna entusiasta non ha esitato ad afferrare l'anello e a metterselo al dito mentre il suo fidanzato ancora pronunciava il suo discorso in ginocchio.

Con oltre 1,9 milioni di visualizzazioni, il video ha attirato non poche critiche.

La 29enne ha detto di sapere di aver avuto una reazione bizzarra all'evento romantico, infatti, ha sottotitolato il video: «In mia difesa, era così bello che ho dovuto indossarlo subito!».

La reazione degli hater

«Scappa fratello!», ha scritto un utente nei commenti. E, ancora: «Conosco qualcuno che ha fatto questo... hanno divorziato in 5 mesi», ha aggiunto qualcun altro.

Courtney si è rivolta agli hater così: «Alcuni si comportano come se fossi una persona orribile per aver fatto questo gesto... è stata una reazione immediata», si è giustificata la 29enne.

