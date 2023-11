Perde 45 chili a 32 anni, la dieta le salva la vita: «Mangiavo fino a sentirmi male, poi ho capito cosa sbagliavo»

di Redazione web

Becka Gill è una persona nuova. Dopo anni di problemi alimentari, è riuscita a perdere 45 chili riappropriandosi della sua vita. La ragazza ha condiviso la sua storia sui social, ricevendo molto sostegno per i suoi problemi alimentari. La ragazza, a cui nel settembre 2020 è stato diagnosticato un disturbo da alimentazione incontrollata, oggi è riuscita a perdere circa 45 kg, arrivando finalmente ad apprezzare se stessa.

Le parole

Becka in merito alla sua malattia ha riferito a Newsweek: «Non ero consapevole delle mie abitudini alimentari fino a qualche anno fa, quando ho capito che c'era qualcosa che non andava in me. È difficile perché la gente pensa che stai semplicemente mangiando troppo, ma è una malattia mentale. Mangiavo inconsciamente finché non mi sentivo molto male». La 32enne ricorda di aver sempre avuto un rapporto negativo con il cibo, da bambina nascondeva le confezioni vuote ai suoi genitori e ha continuato con le abitudini negative quando è diventata adulta.

«Avrei fatto irruzione nel frigorifero e negli armadi, non potevo avere molto cibo in casa perché sapevo che mi sarei abbuffata fino a sentirmi male.

Gill ha poi spiegato di aver raggiunto il punto di rottura e di essersi rivolta ad un medico per migliorare la situazione: «Il mio peso mi rendeva depressa. Non potevo nemmeno toccare il mio corpo. Stavo sotto la doccia e singhiozzavo» ha detto a Newsweek. La ragazza ha affrontato un intervento di riduzione dello stomaco, che le ha garantito progressi importanti, documentati sui social in varie fasi.

