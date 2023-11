Ilary Blasi, Francesco Totti spunta a sorpresa nelle storie della ex moglie. L'assenza al compleanno di Cristian e il silenzio social di Noemi Bocchi

di Redazione web

L'equilibrio che Francesco Totti spera di trovare con la ex moglie Ilary Blasi, al momento non si vede. Al compleanno di 18 anni del primogenito della coppia, Cristian, per l'ex capitano della Roma non c'era posto. Per questioni di quieto vivere, hanno deciso di festeggiare separatamente con Cristian. Così, alla festa nella location da sogno a Capua c'erano solo Ilary e i tre figli (con Chanel accompagnata dal fidanzato). Di certo, l'assenza del papà nella foto di famiglia si è notata.

La foto nel video ricordo

«Da ora in poi inizierai a volare da solo. Guarda sempre avanti con la certezza che io sarò sempre al tuo fianco. Auguri per i tuoi 18 anni», ha scritto mamma Ilary a Cristian in un emozionante messaggio pubblicato sui social.

Gli auguri di Noemi non si vedono

Nella famiglia Totti-Blasi, nessuno ha mancato di fare gli auguri social a Cristian. Li hanno fatti Ilary, Chanel e Totti, seppur lontano. Mancano, invece, quelli di Noemi Bocchi. Probabilmente ci avrà pensato in privato, ma alcuni follower hanno notato "la mancanza". Anche la figlia di Noemi, ormai sorellina acquisita di Cristian, ha provveduto agli auguri su Instagram.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 18:50

