Totti e Spalletti: «E pace fu», la chiamata in diretta di Fiorello e Francesco al ct della Nazionale a Viva Rai2: quando si incontreranno

Fiorello è tornato. Dopo mesi di lunga attesa e di trattativa sulla nuova location, Viva Rai2 è tornato dal Foto Italico, con tre ospiti d'eccezione: il suo grande amico Amadeus, Marco Mengoni e, a sorpresa, Francesco Totti. Proprio quest'ultimo si è reso protagonista d un vero e proprio momento molto importante della puntata. Il calciatore ed ex capitano della Roma aveva dichiarato in una recente intervista di voler incontrare il suo ex allenatore Luciano Spalletti, con il quale aveva avuto molti diverbi durante la sua ultima stagione alla Roma.

Fiorello poteva non cogliere l'occasione per chiamarli? Andiamo a scoprire cosa è successo.

Fiorello ha voluto chiamare in diretta Luciano Spalletti per farlo parlare direttamente con Francesco Totti e decidere il giorno e il luogo in cui si potranno incontrare e fare pace, abbracciandosi.

Dopo alcuni tentativi di chiamata, l'ex allenatore del Napoli e ora della Nazionale, ha risposto allo showman, inconsapevole di ciò che lo aspettava.

Totti: «Con Ilary Blasi cerco un nuovo equilibrio per il bene dei figli. Abbiamo un passato importante». Le parole su Spalletti e Mourinho

«Luciano sai chi c'è qui con me? C'è Francesco Totti! Te lo ricordi?» ha esordito Fiorello, mentre l'allenatore inizia a ridere, felice della notizia.

«Certo che me lo ricordo Francesco! Ciao! Adesso che ti sento sto bene». Lo scopo di Fiorello era quello di farli incontrare e quindi, appuntamento deciso: «Direi di incontrarci all'ospedale Bambin Gesù, possiamo rendere partecipi del nostro incontro i bambini dell'ospedale e fare beneficenza. Poi in Nazionale ci incontreremo di nuovo, ci sarà occasione», ha detto Luciano Spalletti.

