Ilary Blasi e Bastian sempre più vicini: insieme a fare la spesa con la piccola Isabel

Ilary Blasi è da tempo al centro dell'attenzione per le scarse apparizioni sui social con Bastian Muller in questo periodo. Alcuni avevano ipotizzato addirittura una rottura, poi dopo il viaggio in Turchia e le recenti foto, le indiscrezioni si sono placate. Bastian Muller, imprenditore di Francoforte è da poco fidanzato con la ex di Totti, ma tra i due sembra essere in corso una vera e propria storia d'amore.

Le foto al supermercato

Dopo la recente vacanza insieme a Istambul, la coppia in questi giorni è apparsa sul settimanale Chi immortalata in alcune foto mentre facevano la spesa in un supermercato di Roma. Con loro era presente anche la piccola Isabel, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Ottobre 2023, 16:37

