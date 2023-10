Claudia Galanti ai tropici con il nuovo compagno: il bacio romantico in bikini

di Redazione web

La showgirl Claudia Galanti, famosa come attrice e modella, ma anche per aver partecipato a diverse edizioni dell'Isola dei Famosi, è ai tropici con il suo nuovo fidanzato. Già in precedenti occasioni la donna era stata paparazzata insieme alla sua nuova fiamma Leonardo, avvocato milanese. Questa volta la showgirl ha pubblicato delle foto con il fidanzato sui social.

La vacanza

Claudia Galanti e il fidanzato sono apparsi in delle foto decisamente hot sui social. La donna è in bikini con il suo fisico statuario, mentre è immortalata in un bacio romantico e in una passeggiata a riva. Il luogo della vacanza non è chiaro, ma sembra trattarsi di un qualche paese tropicale. I due sembrano godersi una vacanza romantica in solitaria, non sarebbero infatti presenti i figli della showgirl, avuti dalla precedente relazione con Arnaud Mimran. La donna, dopo la tragica scomparsa della terzogenita nel 2014, aveva raccontato di star vivendo un momento terribile e impossibile da dimenticare.

