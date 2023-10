Natalia Paragoni mostra il trucco Halloween alla piccola Ginevra: ecco la sua reazione

di Redazione Web

La notte delle streghe e la sera in cui tutto è permesso è arrivata: il 31 ottobre. Tra le influencer il toto-maschera è l'argomento del giorno e l'aspettativa è alta. E lo sa anche Natalia Paragoni che nelle ultime ore, attraverso il suo profilo Instagram ha pubblicato un video tutorial per le follower che vogliono creare il suo make-up per Halloween: «una sirena cattiva». L'influencer ha poi mostrato il suo trucco a sua figlia Ginevra e la reazione della piccola non è passata inosservata ai fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Natalia Paragoni ha condiviso un video con i suoi follower in cui mostra la reazione della piccola Ginevra nel momento in cui la bambina ha visto il trucco della mamma per Halloween. «Ma quanto se la ride ragazzi - ha sottolineato Natalia Paragoni -.

Poco dopo, Natalia Paragoni ha cercato di spaventare Andrea Zelletta durante il suo rientro a casa. «Cosa sono?», ha chiesto l'influencer. E lui: «Oh, che spavento. Un pesce sei».

