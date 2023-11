Chanel Totti baby imprenditrice, a 16 anni ha una società (di moda) col fidanzato Cristian Babalus

di Redazione web

Chanel Totti e Cristian Babalus sono una coppia da meno di un anno e hanno sempre ricevuto diverse critiche sui social per il loro stile vita, definito da molti 'esagerato' per la loro età. I due amano la moda e fanno diversi viaggi di lusso insieme, l'ultimo a Tenerife la scorsa settimana. La loro relazione però non si ferma al lato sentimentale, perchè i due di recente sono diventati anche soci in affari, iniziando insieme un'attività commerciale online.

La società

Chanel Totti non si fa ostacolare dalla sua giovane età (16 anni) e tra giri per il mondo e super feste ha deciso di aprire una società con il suo fidanzato. Il nome è '2C Limited' (nome che richiama alle iniziali dei loro nomi, Chanel e Cristian) e si occupa di vendita di sneakers, in edizione limitata, da spedire in tutta Italia.

Cristian Babalus non è nuovo del settore e gestisce già da tempo un negozio di abbigliamento a Roma. Nonostante Chanel sia minorenne, la legge italiana consente ugualmente di aprire una società a seguito di un'autorizzazione da parte del giudice tutelare, rilasciata con il consenso dei genitori.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA