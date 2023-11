Flavio Briatore mostra la nuova casa di Monte Carlo (e le finiture di lusso): il commento dell'ex Heidi Klum

di Redazione web

Flavio Briatore ha da poco trascorso una vacanza a Dubai in compagnia di Elisabetta Gregoraci e del loro figlio, Nathan. Al suo ritorno Briatore ha postato sui social una foto che lo ritrare seduto sulle scale della sua nuova casa a Monte Carlo e già dai dettagli della foto si possono notare le scelte super lussuose dell'arredamento.

I commenti dei fan

Il post su Instagram di Flavio Briatore ha subito ricevuto diversi commenti. Sono molti i fan che hanno notato l'ottima forma fisica dell'uomo, che è apparso nella foto seduto sulle scale in jeans e maglietta a maniche lunghe. Alcuni commenti hanno rivolto l'attenzione alla sua alimentazione (e alla dieta) che era diventata popolare, dopo che lo stesso ne aveva parlato a Verissimo. Nella foto, oltre ai fiori colorati sulle scale, si possono notare anche due fotografie che immortalano Briatore in compagnia di suo figlio.

Il commento di Heidi Klum

I fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare il commento della ex di Briatore, Heidi Klum, che ha regito con un 'cuore' alla foto del ex. I due hanno avuto una relazione una decina di anni fa, da cui è anche nata una bambina nel 2004, Leni, che però non è stata riconosicuta da Briatore.

