Sophie Codegoni: «Per me è già Natale... ho un problema. Oggi, è un giorno importante per Celine»

Sophie Codegoni non ha mai nascosto ai suoi follower che uno dei periodi dell'anno che più preferisce è il Natale. L'influencer, poi, quest'anno, lo vivrà in modo del tutto nuovo, dato che, con lei ci sarà anche la sua bambina Celine. Proprio questa mattina, lunedì 6 novembre, la giovane mamma ha spiegato ai fan il motivo per cui starebbe già entrando nel clima natalizio e, poi, ha fatto sapere che oggi sarà un giorno importante per la sua piccolina.

Sophie Codegoni: «Celine non ha imparato il suo nome, è convinta di chiamarsi come me»

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha registrato diverse storie Instagram in cui spiega la sua passione per il Natale: «Bene ragazzi, ho tirato fuori la mia tazza preferita e quando c'è lei significa che sta arrivando uno dei miei periodi preferiti dell'anno, ho una malattia con il Natale. Io ho proprio un problema con gli addobbi e tutte queste cose e siamo solo a novembre... va be vedremo più avanti». Poi, Sophie ha aggiunto: «Va bene, adesso faccio colazione che, poi, devo correre a fare il brodo per Celine che oggi mangia la sua prima pappa».

Sophie Codegoni è una mamma super impegnata perché, oltre a badare alla sua bambina, sta anche lavorando a diversi progetti di lavoro. Accanto a lei, a sostenerla, ha moltissimi amici, la sua famiglia e, ovviamente, mamma Valeria Pasciuti.

