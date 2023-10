Sophie Codegoni: «Povera cervicale. Ho la schiena rotta». Cosa rivela dopo la passeggiata con Celine

di Redazione web

Sophie Codegoni sta vivendo un periodo particolare della sua vita: dopo la burrascosa separazione da Alessandro Basciano, l'influencer sta cercando di concentrarsi solo sul lavoro e sulla sua bambina Celine. Proprio la piccola è la protagonista delle ultime storie pubblicate su Instagram dall'ex gieffina. Anche Alessandro Basciano ha postato una storia che riguarda sua figlia e il dj ha fatto intendere di essere molto triste.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha pubblicato varie storie sul proprio profilo Instagram. L'influencer, che dopo la separazione dal fidanzato Alessandro Basciano, è tornata a vivere in pianta stabile a Milano, si è dedicata a una giornata di shopping insieme alla sua bambina Celine che ha deciso di sistemare in un marsupio tutto rosa. Quindi, la giovane mamma si è fatta immortalare con la sua bambina e, allo scatto, ha aggiunto qualche emoticon che rappresentano dei koala. Poi, però, Sophie ha rivelato ai suoi follower che, forse, il marsupio non è stato proprio una buona idea: «Urge un massaggio per la mia povera cervicale. Questo marsupio non è stato una buona idea, ho la schiena rotta». Nonostante questo, però, l'influencer, che nelle ultime settimane è stata al centro del gossip, è parsa sorridente e rilassata.

La storia di Alessandro Basciano

Nel frattempo, anche Alessandro Basciano pensa alla sua piccola Celine e mostra ai suoi follower il dolce ritrovamento nella sua valigia: una calzina bianca con un piccolo fiocco. Il dj ha scritto: «Ritrovamenti in valigia», aggiungendo un'emoticon con la lacrima.

