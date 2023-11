Sophie Codegoni: «Celine non ha imparato il suo nome, è convinta di chiamarsi come me»

di Redazione web

Sophie Codegoni sta cercando di superare la dolorosa e burrascosa separazione da Alessandro Basciano che è anche il papà della sua bambina Celine. Proprio la piccola porta tanta gioia nella vita dell'influencer che, ogni giorno, posta contenuti Instagram insieme a lei e anche alcune gag divertenti come ha fatto anche nelle ultime storie in cui spiega che la figlia deve ancora imparare bene il suo nome.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è molto attiva sui propri profili social e, anche oggi, sabato 4 novembre, ha pubblicato diverse storie con la sua piccola Celine. L'ex gieffina, mentre filmava la sua bambina stesa sul lettone, ha spiegato ai follower: «Qui c'è qualcuno che è convinta di chiamarsi Sophie ma tu non ti chiami così, Sophie è la mamma, tu sei Celine Blue. Mi fa troppo ridere perché, ogni volta, che qualcuno dice "Sophie", si gira lei, mentre se le dici qualsiasi altra parola non succede nulla, non ti ascolta nemmeno». Poi, l'influencer ha mostrato ai suoi fan come, effettivamente, la bambina non risponda al suo nome ma solo a quello della mamma.

Sophie Codegoni si diverte molto con la sua bambina Celine che porta anche alle cene con i suoi amici più cari. Inoltre, l'influencer, quando ha qualche lavoro da svolgere o deve presenziare a degli eventi, affida la sua piccolina a mamma Valeria Pasciuti che è una nonna super social che ama passare del tempo con la sua nipotina.

