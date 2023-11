Sophie Codegoni, nella "movie night" qualcosa va storto: «Quanto odio guardare i film con lei»

di Redazione web

Sophie Codegoni, dopo la separazione alquanto burroscosa da Alessandro Basciano, è tornata a vivere a Milano vicino a mamma Valeria Pasciuti e ai suoi amici di sempre con i quali, in questi giorni, sta uscendo spesso. L'influencer posta moltissime storie Instagram insieme a loro e in uno degli ultimi video si trova in compagnia della sua migliore amica Martina Mancuso che, però, a detta di Sophie, non sarebbe la compagna ideale per le "movie night". Ecco cosa è successo.

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, oltre a essere circondata dall'affetto della sua famiglia, è anche sempre in compagnia dei suoi amici che la fanno ridere e divertire. Nelle scorse ore, l'influencer ha, però, deciso di rimanere a casa e guardarsi un bel film horror insieme all'amica Martina Mancuso che, a volte, compare nelle sue storie social. Quindi, la giovane mamma ha pubblicato una foto in cui inquadra lo schermo della televisione e una calda coperta e ha scritto: «Movie Night» ovvero "serata film". Poco dopo, Sophie ha ripreso (senza che se ne accorgesse), l'amica che continuava a parlare e ha, quindi, scritto: «Film horror con commentatrice personale...

Inoltre, Sophie Codegoni si sta godendo al massimo ogni momento con la sua bambina Celine che, nelle storie Instagram, appare sempre con lei. L'ultima immagine pubblicata, mostra la giovane mamma con la piccola stesa sul suo petto: «Posso non alzarmi più?», scrive Sophie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Novembre 2023, 11:26

