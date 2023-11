La rivincita dell'influencer bullizzata: «Tutti i miei risparmi in chirurgia plastica perché mi prendevano in giro, ora mi seguono sui social»

di Redazione web

Scarlet Black è un'influencer londinese che sui social ha raccontato la sua trasformazione. La content creator, infatti, non è mai riuscita ad accettare il proprio corpo, specie il suo fisico: a causa del suo peso si è sempre sentita diversa da tutti e, a scuola, è stata più volte vittima di bullismo. Quindi, ha deciso di intervenire ricorrendo alla chirurgia plastica nella quale ha investito tutti i suoi risparmi. Scarlet, però, adesso è davvero felice e serena con se stessa.

La storia di Scarlet Black

Scarlet Black, in una recente intervista rilasciata a Closer, ha raccontato la sua storia: «Ho sempre avuto un rapporto un po' controverso con il mio corpo ma, ovunque io vada, lui sarà sempre con me, quindi, ho deciso che per amarmi avrei dovuto ricorrere alla chirurgia plastica, anche se questo significava spendere gran parte dei miei risparmi per i vari interventi. Volevo essere in pace con me stessa e ora, finalmente, lo sono. La mia qualità di vita è notevolmente migliorata. Forse non avrò la casa dei miei sogni, ma almeno potrò vivere nel corpo che ho sempre desiderato.

Fin da bambina sono stata presa in giro, derisa per qualcosa di cui non avevo colpa, ora chi mi bullizzava, mi segue sui social. Che soddisfazione».

«Ho sistemato tutto ciò che volevo»

Infine, Scarlet ha concluso dicendo: «Sono felice ora e ho sistemato tutto ciò che volevo. Se qualcuno mi vedesse di nuovo in Turchia, dove di solito mi opero, sarebbe perché sono dipendente dagli interventi. Il mio prossimo obiettivo è ricostituire i miei risparmi e comprare una casa nuova.

