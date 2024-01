Cattive abitudini prima di dormire, l'allarme del medico: «Più probabilità di contrarre diabete e sviluppare obesità e ipertensione»

di Redazione Web

Chi più e chi meno, abbiamo tutti qualche brutta abitudine che proprio non riusciamo a eliminare, nonostante i consigli degli amici e dei parenti più petulanti e i vari tentativi falliti nel corso degli anni. Per qualcuno può essere qualcosa di superficiale come rimettere il cartone vuoto del latte nel frigo e per altri vizi con conseguenze decisamente più serie quali fumare o mangiare esclusivamente cibo spazzatura.

Tra tutte queste abitudini, poi, ce n'è una particolarmente diffusa e figlia dei nostri tempi e che è spesso considerata innocua, motivo per cui dai più grandi ai più piccini non si fanno troppi problemi a concedersi del tempo davanti a uno schermo - che si tratti di quello della televisione o dello smartphone - ogni sera, prima di addormentarsi.

Eppure, avvisa il dottore, diverse ricerche fanno presente i problemi derivanti dalla tendenza a terminare le proprie giornate con gli occhi fissi su uno degli ormai tanti dispositivi elettronici, e i rischi non sono affatto trascurabili (diabete, ipertensione e obesità).

I rischi spiegati dal Dottor Joe

Il dottor Joe Whittington si occupa di medicina d'urgenza e ha deciso di condividere la propria competenza ed esperienza su TikTok, dove ha quasi 2 milioni di followers.

In questo caso, il dottore ha deciso di parlare degli effetti delle luci di uno schermo sulla nostra salute, specialmente prima di dormire. Nella didascalia scrive: «Dormi con la televisione accesa? Diversi studi hanno dimostrato che questa abitudine ha un effetto negativo sulla salute». Nel video, afferma: «Addormentarsi con la TV accesa può accorciare la vita, ed ecco i motivi».

I ricercatori della Northwestern University, in Illinois, hanno studiato l'effetto delle luci ambientali sul sonno ed è stato scoperto, grazie a un campione di 500 persone, che coloro che si sono addormentati con un qualsiasi livello di luce ambientale nella stanza, il giorno dopo avevano «livelli più alti di resistenza all'insulina, il che ha un impatto sull'abilità delle persone di regolare i livelli di glucosio». Quantità irregolari di glucosio nel sangue sono strettamente legati a rischi più elevati di diabete di tipo 2.

