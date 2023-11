A cosa rinuncerebbero gli italiani per dormire di più? Un quarto dice addio al partner per un mese

Di solito si dice “Aprile dolce dormire”, ma per gli italiani ogni mese è buono per riposarsi. Infatti, Emma - The Sleep Company ha deciso di esplorare il rapporto tra gli italiani e il sonno scoprendo che il 94% dorme dalle 6 alle 8 ore, di cui il 42% circa 8, un dato decisamente positivo che denota un’ottima relazione con il riposo. E se dovessero rinunciare a qualcosa per un mese per dormire due ore in più, quale sarebbe la loro scelta? Un quarto degli italiani potrebbe fare a meno del partner.

A cosa possono rinunciare gli italiani pur di dormire due ore in più al mattino? Un quarto degli italiani sostiene che potrebbe non vedere il partner per un mese. Magari, anche se il momento del riposo è uno dei più intimi per una coppia, a volte potrebbe risultare più comodo e confortevole avere il letto tutto per sé. Analizzando le singole generazioni la situazione cambia, infatti il valore medio si alza e si abbassa a seconda delle età: in prima fila, troviamo i Boomer, di cui il 30% rinuncerebbe al proprio partner, seguiti dalla Generazione Z (27,8%). Dati molto simili per Generazione X (20.8%) e Millennials (20.7%). Si può desumere, che le coppie di lunga data e quelle più giovani, mettono al primo posto il proprio sonno, anche a discapito del proprio partner. Inoltre, lo studio evidenzia che, oltre al partner, gli italiani possono rinunciare anche agli alcolici, e a seguire i social, forse le due scelte più ottimali anche a livello di salute. Infatti, evitare di utilizzare i social (e quindi uno schermo) e bere bevande alcoliche prima di dormire, aiuterebbe ad avere un sonno più rilassato e riposante.

Questo studio di Emma – The Sleep Company ha evidenziato un elemento molto importante: il numero di ore dormite e la qualità del sonno non vanno di pari passo.

Invece, per quasi il 40% degli italiani il responso è negativo, infatti, il 24% non si sente riposato, ma sente di avere abbastanza energie per la giornata, mentre il 15% rimane affaticato. “Molto spesso, le persone si dimenticano che per rendere al meglio durante le giornate è importante riposare un corretto numero di ore, e vedere questi dati legati all’Italia è veramente positivo: il fatto che il 42% degli italiani dorme circa 8 ore a notte è un buon risultato, considerato che per un adulto l’ideale è rimanere nel range delle 7/9 ore.” afferma Theresa Schnorbach, Sleep Expert di Emma - The Sleep Company. “Le note dolenti arrivano nei risultati legati alla qualità del sonno, infatti, dormire tante ora non significa svegliarsi riposati. Per questo suggerisco sempre di mantenere una corretta igiene del sonno, con cicli regolari, così da creare una vera e propria routine. Altra tips: un limitato utilizzo dello smartphone prima di andare a dormire, così da non dover barattare il partner per dormire di più!”

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Novembre 2023, 16:22

