Il mal di testa non è una scusa, lo dice l'Oms: «Le donne 3 volte più colpite degli uomini: hanno emicranie più forti, frequenti e durature»

Un allarme proveniente direttamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e riguardante una delle patologie più diffuse, la terza più frequente e la seconda più disabilitante: il mal di testa. Nonostante spesso si accusino le donne di utilizzarlo come scusa, tanto da farlo diventare un luogo comune, è un dato di fatto che la patologia prediliga nettamente il sesso femminile con un rapporto donna-uomo pari a 3:1.

Le donne, inoltre, sperimentano episodi di emicrania più frequenti, di maggiore intensità e durata e hanno un maggiore numero complessivo di comorbilità con maggiori implicazioni negative sulla qualità della vita. Ciononostante, anche in quelle Regioni italiane in cui sono attivi percorsi dedicati al paziente emicranico, questi non vengono declinati in relazione alle specificità del genere femminile.

L'evento dedicato al tema

È dedicato a questo tema un incontro che si terrà alla Camera dei Deputati (Sala «Giacomo Matteotti» di Palazzo Theodoli-Bianchelli) il prossimo mercoledì 31 gennaio.

