«Nessun contatto con l'ex per almeno un mese, lo dice la scienza»: il consiglio dell'esperto quando finisce una relazione

Bloccare, o non bloccare? Questo è il problema... e lo è in particolare quando una relazione termina in quel limbo in cui ci sono ancora sentimenti intensi e contrastanti. Rimanere in contatto con una persona che per tanto tempo è stata parte integrante della nostra vita è una tentazione che a volte sembra assolutamente irresistibile, specialmente da parte di chi - magari - spera di poter far riaccendere la fiamma.

Eppure, come riporta il DailyMail, sembra proprio che i consigli degli esperti (e degli amici, dei parenti e più o meno tutti coloro con cui avete mai parlato della questione) sul fatto di dover tagliare tutti i ponti, siano supportati da spiegazioni scientifiche.