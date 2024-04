Minaccia la ex sul posto di lavoro, paura tra i residenti: lei lo perdona e gli evita l'arresto

di Manlio Biancone

Non accettava la fine della relazione e così l’altro ieri è andato sul posto di lavoro dove lavora la sua ex compagna e ha iniziato a urlare per minacciarla. Forse anche perché in stato di ebbrezza ha inveito contro i passanti creando panico a piazzale degli Eroi di Avezzano.

È scattato l’allarme e sul posto è intervenuta la Squadra volante del Commissariato di Avezzano e gli agenti sono riusciti a immobilizzare il 35enne nonostante continuasse a urlare e fare resistenza. L’uomo accompagnato in Commissariato è stato fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato rilasciato grazie all’ex compagna che è andata a riprenderselo negli uffici della Polizia. A supporto degli agenti sono dovuti intervenire anche alcuni uomini della polizia locale i cui uffici si trovano nelle vicinanze.

Da quanto riferito, è emerso che l’episodio era la conseguenza di un rapporto sentimentale terminato, di cui l’uomo non aveva accettato la fine. Facendo luce sulla vicenda è emerso che la donna aveva già segnalato il suo ex compagno per atti persecutori in seguito a reiterate minacce subite e per le quali la donna si era già rivolta alle forze dell’ordine. La sua ex però sembra che abbia mostrato comprensione nei confronti di quest’uomo ,che continua a perseguitarla, andando in Commissariato per parlargli. E grazie a questo gesto ha evitato l’arresto al 35enne.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Aprile 2024, 09:18

