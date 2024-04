«Ho una relazione extra coniugale perché mio marito non mi ha mai soddisfatta sessualmente»: a 42 anni scopre il vero amore

Cosa succede quando rimaniamo intrappolati all'interno di una relazione che non ci soddisfa più? Ecco la storia di una coppia che non è mai stata sulla stessa lunghezza d'onda (sessualmente parlando) e che ha cercato l'amore in una relazione extra-coniugale.

Una donna ha raccontato a un quoidiano inglese di aver iniziato una relazione extra-coniugale per sopperire alla mancanza di intimità con il marito. «Io ho 42 anni e lui 43. Siamo sposati da 15 e abbiamo due figli», ha scritto la donna a una consulente di coppia del giornale per ricevere un'opinione riguardo la loro relazione. «Mio marito è un bravo ragazzo e un papà eccezionale, ma è così noioso... non gli piace uscire. Tutto quello che vuole fare è sedersi, una volta arrivato a casa, e guardare la TV», continua a raccontare la 42enne. La donna riferisce che l'intesa sessuale tra loro è sempre mancata e che il compagno non è più interessato ad avere rapporti con lei. «Anche quando siamo stati intimi, temp addietro, tutto finiva in un lampo senza che io raggiungessi l'orgasmo. È così conservatore che non proverebbe mai giocattoli sessuali o posizioni diverse». Gli amici della coppia credono che i due siano molto innamorati e non conoscono la realtà sull'adulterio di lei: «Tutti pensano che io abbia una vita perfetta, ma la verità è che ho iniziato una relazione spericolata perché mio marito è infinitamente noioso».

L'altro uomo e la risposta dell'esperta

La 42enne ha notato che gli uomini la trovavano ancora attraente e ha cominciato a pensare di poter farsi avanti con qualcuno di loro. A casa, invece, ha detto di sertirsi invisibile e ha confessato: «Voglio di più dalla vita: uscire in posti diversi, divertirmi e godermi del buon sesso. Quindi, quando un collega ha iniziato a flirtare con me, ho flirtato a mia volta. Così, qualche settimana fa siamo usciti a bere qualcosa dopo il lavoro e siamo finiti nel suo appartamento per fare sesso. E' stato come avevo immaginato: appassionato, emozionante e appagante. Da allora abbiamo dormito insieme diverse volte e ora ci stiamo avvicinando sempre di più. Non so se c'è un futuro con lui, ma la nostra relazione mi ha fatto capire che devo uscire dal mio matrimonio. Come faccio ora a dire a mio marito che dobbiamo separarci?». Si conclude in questo modo la lettera della donna al giornale, il quale ha anche reso pubblica la risposta della consulente matrimoniale. Quest'ultima ha incoraggiato la 42enne a lasciare il compagno con chiarezza ma in modo gentile, perchè a quanto sembra lui non si è mai accorto dell'infelicità della moglie. «Che alla fine vi separiate o meno, sarebbe meglio concentrarsi adeguatamente sulla vostra famiglia durante questo periodo tumultuoso. Se sei convinta che la separazione sia la strada giusta, devi pensare a come rendere la disgregazione della famiglia il più indolore possibile per i tuoi figli», ha concluso l'esperta.

