Bruce Willis, la figlia Tallulah: «Ho scoperto di essere autistica, mi ha cambiato la vita»

di Mario Landi

La figlia minore di Bruce Willis e Demi Moore rivela di essere affetta da autismo. Tallulah Belle, 30 anni, ha parlato per la prima volta del suo disturbo sui social media, spiegando che la diagnosi è arrivata la scorsa estate. Tallulah ha pubblicato un video di quando era bambina a una première del padre: nelle immagini, gioca con l'orecchio dell'attore e gli tocca la testa. «Dimmi che sei autistica senza dirmi che sei autistica», ha scritto. «In realtà questa è la prima volta che condivido pubblicamente la mia diagnosi. L'ho scoperto quest'estate e mi ha cambiato la vita», ha aggiunto.

Tallulah Belle e il saggio sulla sua salute del 2023

Non è la prima volta che la giovane parla della sua salute. Nel 2023 ha scritto un saggio per Vogue nel quale diceva di aver sofferto di anoressia nervosa, depressione, dipendenze e di ADHD, disturbo da deficit di attenzione/iperattività.

La neurodiversità come risorsa

In un commento separato Tallulah si è poi definita "neurospicy", che è un modo divertente per dire neurodiverso o descrivere forme di neurodivergenza, ovvero diversi modi di pensare o sperimentare il mondo, che differiscono da ciò che è considerato “tipico” nella società (noto anche come neurotipico). Comprende condizioni come disturbi dello spettro autistico, dislessia, disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), discalculia, sindrome di Tourette e altri.



Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 17:04

