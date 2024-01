«Il freddo combatte la depressione e aiuta la circolazione, la pelle e il sonno»: lo studio degli esperti

Mentre l'Italia si prepara al freddo invernale, alcune ricerche suggeriscono che abbracciare il freddo possa portare a una serie di sorprendenti benefici per la salute, tra cui l'accelerazione del metabolismo e il miglioramento dell'umore. Gli esperti insistono sul fatto che una corsa nell'aria pungente e un po' di esercizio, anche se breve, farà miracoli per la tua salute.

Parola agli esperti

Decenni di ricerche hanno collegato l'esposizione al freddo (che sia sotto forma di un bagno, di una doccia o di esercizio all'aperto durante i rigori dell'inverno) a una miriade di benefici. Dal potenziamento del metabolismo, al ringiovanimento della pelle, dal miglioramento della circolazione al rafforzamento del cuore, abbracciare il freddo frizzante si è dimostrato essere un beneficio per il corpo.

Uno studio della Birmingham's Aston University, e ripreso dal Daily Mail, sostiene che fare esercizio all'aperto in inverno può portare numerosi vantaggi non solo per il corpo, ma anche per la mente. Ecco alcuni consigli.