L'atteggiamento che distrugge la coppia, la psicologa: «Evitatelo perché diventa un peso per il partner»

La dottoressa Amanda Hanson, psicologa e autrice, ha condiviso recentemente un suggerimento che potrebbe causare attrito nelle relazioni. Il suo pensiero è stato espresso su TikTok, dove ha messo in luce come abbracciare il ruolo di "vittima" possa essere un elemento destabilizzante nei rapporti di coppia.

Nel video, Amanda ha sottolineato come l'energia da "vittima" e le continue lamentele, come «faccio tutto per gli altri, nessuno mi aiuta mai, non ho mai un giorno libero», possano essere molto dannose in una relazione. «Questo atteggiamento - ha avvertito - potrebbe diventare un peso per il partner», si legge sul Daily Mail, che +ha citato il video.