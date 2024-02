«Saltata fuori dall'auto in corsa per scappare dall'appuntamento infernale. Ecco come è andata»

La nascita di un amore e i primi passi verso la costruzione di una relazione romantica sono solitamente ricordati con nostalgia, il cuore pieno di quelle nuove sensazioni che si possono sperimentare soltanto all'inizio e che per questo motivo sono preziose, fragili e forse un po' effimere. Col tempo, poi, su quel batticuore si mettono delle vere e proprie fondamenta e la coppia si solidifica; se da una parte diminuiscono i momenti che tolgono il respiro, aumenta il supporto e la comprensione reciproca.

Eppure, quei primi passi non sempre ci portano nella direzione giusta e se procedendo su quella strada capita, invece, di non sentirsi a proprio agio, si attiva quasi automaticamente un istinto di sopravvivenza che porta a fermarsi, voltarsi, e allontanarsi il più possibile. Sì, perché le relazioni possono portare gioia e felicità, ma anche paura e sofferenza.

A tal proposito, Ruthy ha raccontato di un terribile appuntamento da cui è fuggita "saltando" fuori dall'auto ancora in movimento pur di allontanarsi da un uomo che non ha reagito affatto bene alla richiesta di non fare tardi nel caso di uscite future.