Ragazza di 17 anni precipita dal muretto durante una festa di compleanno: ricoverata al Gemelli, è gravissima

Una ragazza di 17 anni è ricoverata al Gemelli di Roma in coma farmacologico dopo essere precipitata da un muretto sul lungomare di Civitavecchia nella serata di ieri, sabato 20 aprile. L'incidente è avvenuto intorno all'una e mezza della notte durante una festa di compleanno.

Ragazza di 17 anni gravissima

Secondo una prima ricostruzione, scrive RomaToday, la ragazza era seduta sul muretto che costeggia la passeggiata del lungomare del Pirgo: non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e come abbia fatto a cadere precipitando di sotto. Sono ore di apprensione per le condizioni della giovane, che sono apparse subito gravi: la 17enne è stata prima portata in ambulanza al San Paolo di Civitavecchia, poi in eliambulanza al Gemelli dove si trova tuttora, nel reparto di terapia intensiva in gravissime condizioni. Al momento una prima ipotesi sarebbe quella di una caduta accidentale.

