Bambino si sporge dal finestrino dell'auto in corsa e precipita sulla statale: il video dell'incidente. «Non era sul seggiolino»

La tentazione di sporgersi dal finestrino e provare l'ebrezza del vento tra i capelli mentre l'auto è in corsa è difficile da reprimere, soprattutto per i bambini. Ma il gioco può rapidamente trasformarsi in tragedia, e le conseguenze possono essere delle più drammatiche. Un esempio scioccante è stato immortalato in un video pubblicato dalla polizia catalana su una strada statale di montagna.

Il video

Il video, registrato dall'auto che viaggiava dietro a quella immortalata, mostra un bambino sporgersi pericolosamente dal finestrino dell'auto in movimento. Bastano pochi attimi, e il peggiore degli scenari si concretizza: il piccolo cade dall'auto in corsa e si ritrova in strada.

Tan important és portar el sistema de retenció infantil com utilitzar-lo. No fer-ho pot tenir conseqüències molt greus 👇👇 pic.twitter.com/HHLkTNDreS — Mossos (@mossos) April 5, 2024

Le immagini, condivise su X (ex Twitter) da Mossos d'Esquadra hanno l'intento di sensibilizzare sull'importanza dei seggiolini auto per bambini. «Indossare il sistema di ritenuta per bambini è altrettanto importante che utilizzarlo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 15:32

