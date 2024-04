Francesco Moser e la compagna lasciati a terra all'aeroporto, la denuncia: «Gate chiuso prima». La risposta: «No, erano in ritardo»

di Redazione Web

Francesco Moser e la compagna restano a terra all'aeroporto Marco Polo: «Cancelli chiusi prima dell’orario». Con loro altre 6 persone, interviene la polizia.

L'ex ciclista con la compagna e altre sei persone, tra cui una coppia con due bambini, non sono riusciti a prendere un aereo dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. Motivo? Secondo la ricostruzione di alcuni presenti, i cancelli sarebbero stati chiusi prima dell’orario previsto (14.50) e ci sarebbe stato un errore nell'annuncio. Sul posto la polizia. Il gruppo rimasto a terra avrebbe dovuto imbarcarsi al gate 16, ha riportato il Gazzettino.

La versione di Save

L’aeroporto sentiti i diversi soggetti coinvolti riferisce che, si trattava del volo per Bari operato da Ryanair previsto in partenza alle ore 14.50 da Venezia.

Nel caso specifico, il gate è stato chiuso alle ore 14.34 e a quanto risulta i passeggeri si sono presentati al gate con circa 7 minuti di ritardo rispetto alla chiusura effettiva, che è comunque avvenuta più tardi rispetto al previsto. In quella fascia oraria non erano presenti code ai varchi di sicurezza tali da ritardare l’accesso al terminal.

Le informazioni relative al volo erano, come sempre, riportate su tutti i monitor in aerostazione e come di consueto ed è stato fatto anche un ulteriore annuncio a microfono per richiamare i passeggeri che non si stavano presentando all’imbarco.

