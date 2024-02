«Sono andata al primo appuntamento e lui mi ha mentito sull'età: era molto più grande di me. Sono scappata via, ho fatto bene?»

Il primo appuntamento è sempre un terno a lotto, soprattutto se avviene con persone conosciute online. Sarà veramente come ce lo immaginiamo? È veramente lui in quella foto? E sei lei non mi piacesse? Domande mantra prima del caffè o della cena conoscitiva. Qualche volta, effettivamente, va male proprio come ce lo aspettiamo.

Sul social Reddit il racconto di una di queste storie è diventato virale, appassionando migliaia di utenti, scrive il New York Post. Più di 3mila persone hanno commentato il post creando un dibattito che ruota intorno ai comportamenti dei protagonisti.

«Ho conosciuto un ragazzo online, che diceva di avere quattro anni più di me, io ne ho 24», ha scritto una donna questo fine settimaniniziato il racconto una ragazza. «Eravamo interessati alle stesse cose e andavamo d'accordo, così abbiamo deciso di incontrarci per un drink lo scorso fine settimana».