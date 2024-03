«Gli uomini devono offrire la cena al primo appuntamento: noi donne già spendiamo per i trucchi. Ecco quanto spendo io»

di Redazione Web

Il conto di una cena al primo appuntamento si divide o lo deve pagare l'uomo come gesto di galanteria? Questo è uno dei dibattiti più infuocati di sempre. Un'influencer ha deciso di entrare a gamba tesa sulla questione prendendo una posizione netta: deve pagare l'uomo. Il motivo? La donna ha già fatto il suo acquistando il make-up che andrà a indossare per la serata speciale.

Elle McNamara, content creator inglese che online si fa chiamare BambiDoesBeauty, è nota per i suoi video di trucco, soprattutto quelli in cui afferma di essere «invecchiata al contrario», mostrando come, attraverso un giusto make-up, riesca a sembrare più giovane ora a 33 anni che nei suoi 23. Nel suo ultimo video "GRWM", Get Ready With Me - Preparati con me, Elle ha spiegato che se un uomo dovesse uscire con lei «dovrebbe pagare la cena al primo appuntamento» perché il costo totale del suo look è stato di 272,85 euro. Il trucco luminoso di Elle comprendeva prodotti di Dior, Chanel e del marchio di make-up Fenty di Rihanna, riporta il Daily Mail.

Un argomento divisivo

Il video è stato realizzato con un tono molto ironico, ma ha comunque messo in evidenza che prepararsi per un appuntamento, se si è donne, può essere molto costoso. Tuttavia, il video ha diviso le opinioni online e un utente è arrivato a definirlo «sessista».

Un'altra ha scritto: «Non sono assolutamente d'accordo: noi scegliamo di comprare e indossare il trucco. E, comunque, un solo uso non equivale all'intero importo dell'acquisto».

