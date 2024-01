Primo appuntamento, dopo poco lei si alza e se ne va. Il consiglio: «Se non c'è interesse, non sprecate tempo»

di Redazione Web

Il "primo appuntamento", due parole che posso scatenare ricordi meravigliosi - dita intrecciate tra sguardi rubati, sospiri sull'uscio di casa e confessioni rubate - o possono causare tremori al solo pensiero di quella noia ingestibile nel ritrovarsi bloccato sulla sedia di quel ristorante, quasi a sentire delle corde strette intorno al torace, costretti ad ascoltare le parole fluire dalla bocca dell'altra persona.

Nel caso di Fae, tuttavia, la situazione è molto più semplice da gestire di quanto non si pensi: «Non tutte le donne realizzano che se non hai voglia di rimanere da qualche parte, puoi semplicemente andartene». Per fare un esempio di ciò che intende, la ragazza racconta un appuntamento durato meno di 30 minuti prima che prendesse la decisione di alzarsi e andarsene.

L'appuntamento di Fae

In poco tempo, il video di Fae è diventato virale e ha raggiunto oltre 140mila cuori, scatenando allo stesso tempo una discussione, nella sezione dei commenti, su quanto sia lecito lasciare un appuntamento senza farsi problemi, con la paura di risultare maleducati.

«Sto raccontando questa storia a tutti i miei amici», dice la ragazza, «perché mi sono resa conto che un sacco di donne non si rendono conto che se non hanno voglia di rimanere, possono tranquillamente andarsene.

Poi, passa a raccontare il suo appuntamento: «Ho incontrato il ragazzo alle 19.40 e alle 20.12 ero già dentro il mio appartamento, impegnata a scrivere agli amici "hey, sono tornata, hai voglia di uscire?". In pratica ci siamo incontrati a un bar e il primo segnale di pericolo è stato che lui era già lì e aveva già comprato il suo caffè, e per me nulla. Certo, non è la cosa più terribile che ci sia, ma voglio dire... ci incontriamo per un caffè, e sono meno di 5 euro».

«Comunque mi sono detta "pazienza!" e abbiamo iniziato a parlare», continua Fae, «Io sono una persona molto diretta, un po' aggressiva, e apprezzo lo stesso negli altri, mentre lui sembrava molto timido, un po' strano, eppure mi sono detta che non importava e che alcune persone ci mettono del tempo a venir fuori e rilassarsi. La conversazione non era male, ma era chiaro che non ci fosse nessuna scintilla, niente di niente».

La maggior parte degli utenti ha apprezzato il consiglio di Fae e l'hanno ringraziata per aver sottolineato il concetto: «Vorrei aver visto questo video prima del peggior appuntamento che io abbia mai avuto, in quel caso non sarei rimasta». Qualcuno ha fatto notare un aspetto terribile riguardante la fine di un appuntamento, vale a dire il fatto che, al di là della volontà di non ferire i sentimenti di qualche sconosciuto rifiutandosi di sprecare altro tempo, in alcuni casi rimanere è ciò che ti assicura di tornare a casa sana e salva.

