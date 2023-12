Va a un appuntamento con un ragazzo ma in bagno trova strani oggetti: «Forse ha una fidanzata...»

di Redazione Web

Una donna di New York, Claire, ha condiviso i suoi sospetti riguardo al fatto che il suo appuntamento su Hinge, un app di dating, avesse una fidanzata, basandosi sugli oggetti che ha trovato nel suo bagno. Lo ha fatto pubblicando un video su TikTok.

Nel post, che ha ottenuto oltre 12 milioni di visualizzazioni e 10mila commenti, Claire e la sua amica si sono divertite esplorando il contenuto nel bagno del ragazzo. Claire ha affermato che lui «ha una fidanzata» a causa della presenza di un asciugacapelli costoso e prodotti di lusso per la cura della pelle.

Le tre "red flags" indicate dalla tiktoker

Nel video, Claire ha mostrato una mensola di prodotti per la cura della pelle, tra cui il siero Tatcha Indigo Overnight Repair e la crema Drunk Elephant Protini Polypeptide. Ha anche mostrano tre candele profumate Le Labo Santal 26, un diffusore di bastoncini e una bottiglia di profumo di design sul serbatoio del water.

Passando alla zona doccia, Claire ha identificato un soffione Jolie filtrato in stile moderno e nero opaco come il secondo «segnale d'allarme». Ha spiegato che il soffione è progettato per rimuovere il cloro fornendo al contempo un'impressionante pressione dell'acqua, scrive il Daily Mail.

Il terzo motivo di preoccupazione, secondo Claire, era una scatola nera sotto il lavandino contenente un asciugacapelli Dyson Supersonic blu, che si vende a circa 400 euro.

I commenti si dividono

Alcuni spettatori hanno considerato il soffione Jolie e l'asciugacapelli Dyson come segnali che indicano la presenza di una fidanzata, mentre altri hanno suggerito che l'uomo potrebbe semplicemente curare molto il suo aspetto. I commenti variano dall'incredulità a osservazioni umoristiche sulla rilevanza di determinati prodotti per la cura personale.

Nonostante le speculazioni, alcuni utenti hanno condiviso prospettive alternative, ricordando che sempre più uomini abbracciano routine di cura della pelle e dei capelli negli ultimi anni. Il video di Claire si inserisce nella più ampia discussione scaturita da alcune persone come lo specialista della cura della pelle e influencer Scott McGlynn, che nel novembre 2022 ha avviato una campagna per mettere in luce e normalizzare i prodotti di cura della pelle maschili.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 12:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA