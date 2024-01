Secondo appuntamento, lei vuole annullarlo perché il ragazzo non si è offerto di darle un passaggio: «Sa bene che io non guido»

I primi appuntamenti possono rivelarsi magici, dei momenti fuori dal tempo in cui due persone cominciano a fare i primi passi in un mondo ancora sconosciuto, e per questo emozionante; oppure, possono essere esperienze a dir poco terrificanti e quell'interesse superficiale che ha spinto ad acconsentire non è più nemmeno abbastanza per arrivare a fine serata senza inventare una scusa e andarsene.

Naturalmente, tra questi due opposti c'è un infinito numero di situazioni meno estreme, da una serata godibile con una conversazione un po' zoppicante a una giornata da ricordare tranne per... quel dettaglio. Sì, perché a volte sono proprio dei dettagli altrimenti trascurabili, che magari avrebbero potuto essere discussi e risolti nel giro di un secondo, che fanno crollare tutta la magia.

È questo il caso di Lindsey, una ragazza che prima ancora del secondo appuntamento comincia a dubitare che la frequentazione possa continuare perché lui non si è proposto e poi non ha acconsentito ad andarla a prendere in auto.