Chiede alla ragazza di controllargli il drink al bar mentre va in bagno ma lei se ne va. La critica: «Gli hai fatto un favore, troverà di meglio»

I primi appuntamenti, nel bene o nel male, ci danno un'idea del tipo di persona che stiamo frequentando, dei suoi atteggiamenti, interessi e modi di fare nei confronti gli altri. Per quanto la così detta "prima impressione" possa poi rivelarsi fallace, non sempre si ha la possibilità - o la voglia - di andare più a fondo con qualcuno che già da subito rivela delle "criticità" o, più semplicemente, dei valori molto diversi da quelli che cerchiamo.

In tal caso, allora, è lecito interrompere l'appuntamento e la frequentazione? Se per alcuni è alquanto sgarbato, tanti vedono la decisione come un'opportunità per entrambe le parti di avere più tempo di cercare altro. Rimane, tuttavia, il problema dei motivi dietro la decisione di interrompere una relazione appena nata: la persona è sgarbata col cameriere? Ha fatto un commento offensivo? Non ha i nostri stessi interessi?

Una critica aspra è arrivata a una ragazza, Winta, per aver bloccato il ragazzo ed essersene andata dopo che lui le aveva chiesto di reggere il drink mentre andava in bagno, affidandosi a lei per essere sicuro che qualcuno lo tenesse sotto controllo.