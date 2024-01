​Dice alla moglie di pagarsi i drink da sola, la reazione di lei lascia tutti senza parole: «Ora sei nei guai»

di Redazione Web

Un matrimonio è fatto in primo luogo di amore, ma anche di una miriade di altre sensazioni e sentimenti: rispetto, ammirazione, unione, comprensione. Il fatto di provare tutte queste emozioni nei confronti del proprio partner è quello che rende la vita insieme piena di gioia, eppure è anche ciò che spesso fa degenerare i rapporti per la paura che qualcun altro possa "rubare" la felicità da noi conquistata.

Quando succede qualcosa che fa scattare quella paura e ci ricorda che quella "felicità" non è permanente, si può reagire in diversi modi, tra scenate di gelosia e atteggiamenti sempre più possessivi... oppure ricorrere al dialogo e arrivare alla consapevolezza che le relazioni sono simili alle piante: il fatto di averne una non è abbastanza perché rimanga viva e in salute, bisogna costantemente prendersene cura.

Il video pubblicato da Carl sul suo account TikTok sembra proprio presentare uno di quei momenti di epifania in cui ci si ricorda della necessità di tenere stretto ciò che si ha... prima che qualcun altro si accorga di quanto sia meraviglioso.

Le parole di Carl e la reazione della moglie

Il video pubblicato da Carl è molto breve, appena 15 secondi, e inizia con un'inquadratura del suo volto: un'espressione tra lo choc e il terrore gli deforma il viso ed è presto chiaro il motivo. La scritta sulla clip ci dà già un indizio di quale sia il problema: «Ho detto a mia moglie di pagarsi i drink da sola».

L'inquadratura cambia improvvisamente e il marito gira l'obiettivo verso l'esterno.

A quanto pare, non avendo Carl specificato in che modo la moglie avrebbe dovuto pagare per i suoi drink, la donna ha optato per usare il suo fascino e farseli offrire da qualcun altro. Il marito, in realtà, sembra essere davvero divertito dalla situazione e quasi affascinato dalla «professionalità sfrenata» di lei e dalle sue abilità conversazionali: «Non ho speranze, senza di lei», ammette Carl alla fine.

Un utente, in proposito, commenta: «Lei ha ottenuto dei drink gratis, tu un promemoria!». C'è chi, poi, apprezza la reazione dell'uomo: «Adoro la fiducia del marito nel matrimonio. Non c'è gelosia o fastidio, solo ammirazione per le capacità della moglie». Una ragazza dichiara: «I suoi occhi e il suo sorriso sono davvero carismatici, le avrei pagato anche io un drink!», e infine qualcuno lo mette in guardia: «È troppo affascinante amico, sei nei guai».

