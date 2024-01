«Primo appuntamento del 2024 e anche l'ultimo: se n'è andato e mi ha bloccato ovunque»: la serata da incubo

Per molti, un nuovo anno è sinonimo di un nuovo inizio, quasi una possibilità di tenersi stretto solo ciò che di positivo ci portiamo dietro dai 365 giorni precedenti e cancellare il resto per fare spazio ad altre avventure e, possibilmente, un carico di successi e felicità.

Questo ci riempie di buoni propositi, che tuttavia non sono abbastanza ad assicurare uno svolgimento in linea con le nostre aspettative (o illusioni?). A riprova di ciò, l'esperienza di Annie: il primo appuntamento del 2024 con un terapeuta conosciuto su un'app di incontri si rivela un disastro su tutti i fronti, a partire dal primo istante, vale a dire quando mette in moto l'auto per andare al ristorante e... non si accende.