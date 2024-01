Cena tra amici, dividono il conto e lui rimane senza soldi: «Io ho preso un antipasto, loro l'aragosta»

di Redazione Web

Il conto del ristorante è sempre e comunque motivo di dibattito, non importa se si tratta di una cena tra amici o di un appuntamento. Tuttavia, mentre nel secondo caso si potrebbero incontrare delle difficoltà causate dal fatto di conoscersi poco e di scoprire solo quando è ora di pagare di avere due visioni diverse sull'argomento, quando si è tra amici la situazione dovrebbe essere diversa.

Infatti, ci si aspetta più comprensione e la possibilità di discutere con maggiore familiarità riguardo il modo corretto di procedere, tenendo in considerazioni le necessità di tutti. Eppure, sembra che in alcuni casi essere amici non metta al riparo dai tafferugli sul conto, come nel caso di Stevie.

Il ragazzo, dopo aver ceduto e pagato anche per gli "stravizi" altrui, finisce per non avere abbastanza soldi per tornare a casa e decide quindi di lanciare un appello.

@stevie2chains Couldnt afford the uber cuz of the $150 water and mozz sticks ♬ Glamorous - Fergie

La vicenda e l'appello di Stevie

Una cena con gli amici finita con una lunga camminata inaspettata sotto la neve. Perché inaspettata? Stevie avrebbe voluto prendere un Uber per tornare a casa, ma dopo aver ceduto al desiderio dei suoi amici di dividere il conto, non aveva più abbastanza soldi per permetterselo.

Il ragazzo ha condiviso un breve video sul suo account TikTok in cui si vede, espressione stoica, camminare per strada, tra i grattacieli, mentre attorno a lui cade incessante la neve.

Per specificare il prezzo esagerato pagato per una cena alquanto misera, la didascalia aggiunge: «Non potevo permettermi un Uber a causa dell'acqua e dei bastoncini di mozzarella da 150 dollari». Naturalmente, si tratta di una cifra esagerata per il poco che ha mangiato. Gli utenti fanno presente che tra amici non dovrebbe funzionare così, e che bisognerebbe tenere in considerazione le possibilità economiche dei partecipanti.

Altrimenti, una soluzione alternativa è di non andare e saltare la serata - benché divertente - per non causare problemi agli amici che quella sera, in particolare, hanno voglia di darsi alla pazza gioia. Un'utente, infatti, scrive: «Non sono andata a cena stasera perché io non bevo e non ho intenzione di pagare il quinto margarita a Tina». Infine, c'è chi suggerisce: «Avreste dovuto pagare ognuno per sé. Si divide equamente solo se la differenza è di un paio di dollari».

