Invitato a un compleanno con 15 persone, il cameriere: «Conto di 3.500 euro, posso dividerlo solo per due». Lui si alza e se ne va

C'è chi preferisce una serata intima, in compagnia degli amici più stretti, e chi invece opta per una cena di compleanno con tante persone per godere della possibilità di poter far festa con numerosi invitati, con leggerezza, tra cibo, risate e alcol.

Sebbene entrambe le opzioni siano lecite e comprensibili, nel secondo caso bisogna essere pronti ad affrontare alcune problematiche: tante persone vuol dire tanti ordini e, dunque, un conto piuttosto salato. La gestione del conto, dunque, specialmente se si invitano ospiti che non si conoscono molto bene, può rivelarsi spinosa.

Un ragazzo si è ritrovato proprio in una situazione del genere e ha deciso di raccontare la sua esperienza, chiedendosi se la sua decisione di alzarsi e andar via sia da condannare o meno. Lui, comunque, non se ne pente.