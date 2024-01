Ristorante chiede 100 euro per cancellare la prenotazione: «Ho il Covid, ma se non voglio pagare devo presentarmi: ecco cosa farò»

di Redazione Web

Organizzare una serata al ristorante in compagnia dei propri amici sembra farsi più difficile con l'avanzare dell'età. In effetti, gli ostacoli aumentano esponenzialmente e appaiono sempre più alti, sia a causa degli impegni lavorativi che di quelli familiari: i turni al lavoro che proprio non coincidono o magari quella cena con i parenti a cui avevi già detto di sì.

Quando, finalmente, si riesce a mettersi d'accordo e prenotare, già si pensa al magico momento in cui si potrà brindare per il successo, passare il tempo insieme e aggiornarsi sulle rispettive novità.

Eppure, a volte si ha proprio l'impressione che la vita faccia del suo meglio per mettersi in mezzo e stravolgere tutto, proprio come è successo a Melissa: un tampone positivo e la necessità di annullare la prenotazione a causa del Covid. I ristoratori, tuttavia, l'hanno informata della necessità di dover pagare 100 dollari (poco meno di 100 euro n.d.r) per la cancellazione: «Sono pazza io o è una follia?»

Il piano di Melissa per evitare il pagamento

Melissa voleva semplicemente godersi una cena fuori con la sua amica e coinquilina, ma una chiamata ha cambiato improvvisamente i piani: «Lei mi chiama e mi dice che ha il Covid, quindi telefono subito al ristorante e gli faccio "Hey, sarei dovuta venire con la mia amica ma ha il Covid e probabilmente ce l'ho anche io dato che viviamo insieme e quest'anno non ho fatto il vaccino"».

«Sarebbe possibile», continua la ragazza, con la speranza di poter recuperare la serata, «spostare la stessa prenotazione a una o due settimane da oggi? Perché vorrei davvero venire, ma non voglio assolutamente far ammalare lo staff».

A quel punto, Melissa è genuinamente confusa e ripete: «Ha sentito la parte in cui ho detto che la mia amica ha il Covid e probabilmente anche io, anche se non ho ancora fatto il tampone?». A quel punto le fanno presente che la soluzione in tal caso è cancellare la prenotazione e pagare i 100 dollari, «oppure», aggiungono, «potete venire, non c'è problema».

Dato che Melissa non aveva intenzione di far ammalare altre persone, né di pagare per la cancellazione, ha deciso di optare per una terza soluzione: «Mi presento da sola al ristorante, con la mascherina, ordino una coca cola, lascio i soldi sul tavolo e me ne vado». Mentre alcuni utenti affermano che è normale pagare una cifra simile per la cancellazione di una prenotazione all'ultimo minuto, altri fanno presente che la cifra è esagerata e che in ogni caso non andranno mai in un locale che ha questo tipo di policy.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 15:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA